09:06 | Футбол — Англия

СМИ: "Наполи" отпустит Сарри в "Челси", если он не будет переманивать игроков команды


Бывший тренер "Наполи" Маурицио Сарри все еще может возглавить "Челси", сообщают итальянские СМИ.

Как информирует журналист Альфредо Педулла, "Наполи" будет готов отпустить специалиста, если он пообещает не переманивать игроков команды в "Челси". Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис хочет заключить со специалистом джентльменское соглашение. В таком случае "Челси" за небольшую компенсацию получит право подписать контракт с новым тренером.

Ранее Де Лаурентис уволил тренера и назначил вместо него Карло Анчелотти. Тем не менее, он остается на контракте в "Наполи", в связи с чем пока не смог получить работу в "Челси".

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2017-2018/

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