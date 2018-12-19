16:49 | Футбол — Англия

СМИ: на пост главного тренера "МЮ" претендуют два специалиста

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"Манчестер Юнайтед" обратился к бывшему главному тренеру "Реала"  Зинедину Зидану с просьбой возглавить клуб следующим летом. Как утверждает Diario AS, 46-летний специалист пока не дал четкого ответа. 

Основным кандидатом на пост главного тренера "красных дьяволов" является наставник "Тоттенхэма"  Маурисио Покеттино. "МЮ" готов заплатить 40 миллионов фунтов стерлингов за приглашение 46-летнего специалиста.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" уволил Жозе Моуринью с поста главного тренра 18 декабря. Исполняющим обязанности был назначен Уле Гуннар Сульшер

"Манчестер Юнайтед" занимает 6-е место в чемпионате Англии, имея в активе 26 очков после 17 туров.

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