СМИ: на "Олд Траффорд" установят гендерно-нейтральные туалеты

Как стало известно Daily Mail, на домашнем стадионе "Манчестер Юнайтед" "Олд Траффорд" в ближайшее время будут установлены гендерно-нейтральные туалеты. Авторы идеи считают, отсутствие разделения по половому признаку станет удобным для инвалидов и детей, чтобы им могли помогать сопровождающие.

Если идея будет реализована, "Манчестер Юнайтед" станет первым клубом, на стадионе которого не будет разделения туалетов ну мужские и женские.

Ранее УЕФА объявил об открытии дисциплинарных дел в отношении "Манчестер Юнайтед" и "Валенсии" (0:0) по итогам матча второго тура группового турнира Лиги чемпионов.