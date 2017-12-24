СМИ: "МЮ" заплатит 14 миллионов евро за 16-летнего игрока "Бенфики"

Нападающий "Бенфики" Умару Эмбалу может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", сообщает Sport Witness. По информации источника, португальский клуб готов расстаться с 16-летним игроком за 13-14 миллионов евро.

Ожидается, что сделка будет оформлена в январе во время зимнего трансферного окна. Ранее сообщалось, что в услугах Эмбалу также заинтересованы "Барселона" и "Лейпциг".

Отметим, что нападающий в молодежном составе "Бенфики" играл против сверстников из "Манчестер Юнайтед" в Юношеской лиге УЕФА. На групповом этапе он принял участие в пяти матчах, забив 1 гол.