21:02 24 декабря | Футбол — Англия

СМИ: "МЮ" заплатит 14 миллионов евро за 16-летнего игрока "Бенфики"

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Нападающий "Бенфики"  Умару Эмбалу может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", сообщает Sport Witness. По информации источника, португальский клуб готов расстаться с 16-летним игроком за 13-14 миллионов евро.

Ожидается, что сделка будет оформлена в январе во время зимнего трансферного окна. Ранее сообщалось, что в услугах Эмбалу также заинтересованы "Барселона" и "Лейпциг".

Отметим, что нападающий в молодежном составе "Бенфики" играл против сверстников из "Манчестер Юнайтед" в Юношеской лиге УЕФА. На групповом этапе он принял участие в пяти матчах, забив 1 гол.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Stanislav1989

25 млн фунтов за 17-летнего, 14 млн. евро за 16-летнего. Совсем сдурели такие бабки за детей отдавать.

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