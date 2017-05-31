СМИ: "МЮ" согласовал контракт с Гризманном

"Манчестер Юнайтед" уладил все детали контракта с нападающим "Атлетико" Антуаном Гризманном, сообщает Calciomercato. Переговоры с английским клубом вели представители француза. Для завершения трансфера "МЮ" осталось выплатить сумму отступных мадридцам, которая составляет 100 миллионов евро.

Напомним, 26-летний Гризманн перешел в "Атлетико" в 2015 году из "Реала Сосьедад". В прошедшем сезоне он провел 36 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 16 голов и отдал 8 результативных передач. Также он провел 17 матчей в других турнирах (10 голов, 2 передачи).