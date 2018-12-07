СМИ: "МЮ" продлит контракт с Эррерой

"Манчестер Юнайтед" собирается продлить контракт с полузащитником Андером Эррерой, утверждает The Times. Действующее соглашение "красных дьяволов" с 29-летним испанцем истекает в конце текущего сезона.

Хавбек отклонил первоначальное предложение, которое предполагало незначительное увеличение его заработной платы. С того момента в переговорах был достигнут прогресс. Футболист не хочет покидать "МЮ" и собирается продлить контракт с клубом в течение ближайших недель.

Эррера выступает за "МЮ" с 2014 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей за "МЮ", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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