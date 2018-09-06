СМИ: "МЮ" пока не собирается продлевать контракт с Эррерой

"Манчестер Юнайтед" пока не собирается предлагать новый контракт полузащитнику Андеру Эррере, утверждает Evening Standard. Контракт 29-летнего испанца с "красными дьяволами" истекает летом следующего года.

Сообщается, что если руководство манкунианцев не предложит Эррере новое соглашение в ближайшее время, хавбек начнет искать другие варианты для продолжения карьеры. В возвращении испанца заинтересован его бывший клуб - "Атлетик".

Эррера выступает за "красных дьяволов" с 2014 года. В составе этого клуба он становился победителем Лиги Европы и выигрывал Кубок Англии.

В текущем сезоне Эррера провел 2 матча за "Манчестер Юнайтед".

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