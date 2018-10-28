СМИ: "МЮ" нашел, кем заменить Моуринью

"Манчестер Юнайтед" может расстаться с главным тренером Жозе Моуринью в конце текущего сезона. Как утверждает Sunday Express, руководство "красных дьяволов" хочет видеть на посту наставника клуба Массимилиано Аллегри, ныне возглавляющего "Ювентус", или Антонио Конте, который ранее был главным тренером "Челси".

Кандидатура 49-летнего Конте привлекает боссов манчестерского клуба по двум причинам: итальянец уже работал в чемпионате Англии и выигрывал его в сезоне-2016/17 с "Челси". Он также находится в хороших отношениях с хавбеком "МЮ" Полем Погба, с которым ранее работал в "Ювентусе".

51-летний Аллегри за четыре года дважды выводил "Ювентус" в финал Лиги чемпионов. Руководство "МЮ" также было впечатлено игрой "бьянконери" в недавнем матче группового этапа Лиги чемпионов против "красных дьяволов": туринский клуб победил со счетом 1:0.

"Манчестер Юнайтед" после девяти туров занимает 10-е место в чемпионате Англии, имея в активе 14 очков.

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