СМИ: "МЮ" начал переговоры с Зиданом

"Манчестер Юнайтед" начал предварительные переговоры с Зинедином Зиданом, сообщает beINSPORTS. Клуб ищет замену главному тренеру Жозе Моуринью.

Напомним, сегодня "МЮ" уступил "Вест Хэму" (1:3) в чемпионате Англии. Команда занимает десятое место. Ранее португальский специалист поссорился с полузащитником Полем Погба и лишил его должности вице-капитана.

Зидан после ухода из "Реала" на данный момент не рабоает. Под его руководством мадридский клуб трижды выиграл Лигу чемпионов.

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