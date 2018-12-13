СМИ: "МЮ" и "Реал" попытаются заполучить Покеттино

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино может сменить команду после окончания сезона. Как сообщает The Guardian, аргентинского специалиста хотят заполучить "Реал" и "Манчестер Юнайтед". Руководители этих клубов изучают возможность приглашения Покеттино, поскольку недовольны нынешним положением дел.

Препятствием для перехода Покеттино будет нежелание "Тоттенхэма" отпускать тренера, у которого есть контракт на пять сезонов. Летом "Реал" пытался переманить Покеттино, однако получил отказ со стороны лондонского клуба.