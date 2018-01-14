СМИ: "МЮ" хочет летом подписать Езила и Алексиса Санчеса

Два игрока "Арсенала" - Месут Езил и Алексис Санчес - могут покинуть клуб этим летом. Как сообщает The Independent, интерес к лидерам лондонского клуба проявляет "Манчестер Юнайтед". Контракты обоих футболистов истекают по окончании сезона, и они имеют право вести переговоры с другими клубами уже сейчас.

Езил выступает за "Арсенал" с 2013 года, Санчес - с 2014. В текущем сезоне на счету первого 18 матчей, 4 гола и 5 передач в чемпионате Англии, второй забил 7 мячей и сделал 3 передачи в 19 играх.