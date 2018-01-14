17:12 | Футбол — Англия

СМИ: "МЮ" хочет летом подписать Езила и Алексиса Санчеса

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Два игрока "Арсенала" - Месут Езил и Алексис Санчес - могут покинуть клуб этим летом. Как сообщает The Independent, интерес к лидерам лондонского клуба проявляет "Манчестер Юнайтед". Контракты обоих футболистов истекают по окончании сезона, и они имеют право вести переговоры с другими клубами уже сейчас. 

Езил выступает за "Арсенал" с 2013 года, Санчес - с 2014. В текущем сезоне на счету первого 18 матчей, 4 гола и 5 передач в чемпионате Англии, второй забил 7 мячей и сделал 3 передачи в 19 играх.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Manted

думаю Озил в МЮ,а Санчес в МС,а жаль,наоборот было бы лучше!

18:23

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правда что ли? то-то эту историю мусолят уже хз сколько

17:31