СМИ: "МЮ" готов отпустить Марсьяля в "Баварию", если в сделку войдет Левандовски

"Манчестер Юнайтед" готов продать нападающего Антони Марсьяля за 70 миллионов фунтов, в то время как "Бавария", которой интересен 22-летний француз, не готова платить больше 50 миллионов фунтов, утверждает Sun. По информации источника, английский клуб готов рассмотреть возможность любого варианта сделки, если немцы включат в нее польского форварда Роберта Левандовски.

Ранее стало известно, что главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью готов отпустить Марсьяля в один из европейских клубов, но не станет усиливать прямых конкурентов по премьер-лиге. Среди клубов АПЛ интерес к нападающему проявляли "Челси" и "Тоттенхэм".

Левандовски, в свою очередь, заявлял о желании сменить команду. Интерес к нему, помимо "МЮ", проявляет "Реал". Несмотря на желание самого футболиста, президент "Баварии" Ули Хенесс и главный тренер команды Нико Ковач заявляли о том, что игрок не продается.

Марсьяль выступает за "МЮ" с 2015 года. В прошлом сезоне он выходил на поле в 45 матчах на клубном уровне, забив 11 мячей и сделав 7 голевых передач.

Левандовски играет в "Баварии" с 2014 года. Его контракт рассчитан до лета 2021 года. В прошлом сезоне поляк принял участие в 48 матчах на клубном уровне, забив 41 мяч и сделав 3 голевые передачи.