СМИ: "МЮ" будет учитывать мнение Сульшера по зимним трансферам

Руководство "Манчестер Юнайтед" учтет пожелания и.о. главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера по работе в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает британское издание The Times.

Сообщается, что представители клуба будут консультироваться с ним при принятии решений. Ранее появилась информация, что команду может пополнить полузащитник "Ювентуса" Дуглас Коста.

Напомним, норвежец возглавил команду до конца сезона. После этого он вернется в "Мольде". Указано, что сегодня он прибудет в Англию и вскоре проведет свою первую тренировку.

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