15:44 | Футбол — Англия

СМИ: "МЮ" будет учитывать мнение Сульшера по зимним трансферам

Обсудить
0

Руководство "Манчестер Юнайтед" учтет пожелания и.о. главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера по работе в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает британское издание The Times.

Сообщается, что представители клуба будут консультироваться с ним при принятии решений. Ранее появилась информация, что команду может пополнить полузащитник "Ювентуса" Дуглас Коста.

Напомним, норвежец возглавил команду до конца сезона. После этого он вернется в "Мольде". Указано, что сегодня он прибудет в Англию и вскоре проведет свою первую тренировку.

Все о чемпионате Англии – здесь.

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/england/

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...