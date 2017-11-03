СМИ: Муса согласился перейти в "Халл" Слуцкого в январе

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса может перейти в "Халл Сити" в январе следующего года. Как информирует Today.ng, нигериец будет выступать за команду Леонида Слуцкого на правах аренды.
В сентябре сообщалось о том, что "тигры" попытались подписать нигерийца в последние 72 часа летнего трансферного окна по просьбе российского специалиста, который ранее работал с форвардом в ЦСКА.
Клубы согласовали аренду Мусы, однако сам футболист в последний момент отказался, заявив, что не хочет играть в чемпионшипе. Прошлым летом африканец перешел в "Лестер" из ЦСКА за 16 миллионов фунтов стерлингов. Всего за английский клуб он провел 26 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.
Очень плохой мальчик
Что у Слуцкого не отнять-он понимает, как использовать негров ,Думбия и Муса не дадут соврать .
21:42
ЗЮК
ПТУшная помойка,у Слуцкого нет Халла.К Слуцкому,а не Слуцкого.
21:37
баламошка
Мусса в Халл, Лёнька в Олимпию.
21:05
Гаттузо Крут!!!!!!#!
а-ха-ха. Внебрачный сынуля еде к своему папашке!
21:03
glass99
Challenger А ЛВС доработает до января ?)__________ да вот, я тоже подумал, что они, скорее всего - разминутся)
21:00
Challenger
А ЛВС доработает до января ?)
21:00