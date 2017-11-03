20:57 | Футбол — Англия

СМИ: Муса согласился перейти в "Халл" Слуцкого в январе

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Нападающий "Лестера" Ахмед Муса может перейти в "Халл Сити" в январе следующего года. Как информирует Today.ng, нигериец будет выступать за команду Леонида Слуцкого на правах аренды.

В сентябре сообщалось о том, что "тигры" попытались подписать нигерийца в последние 72 часа летнего трансферного окна по просьбе российского специалиста, который ранее работал с форвардом в ЦСКА.

Клубы согласовали аренду Мусы, однако сам футболист в последний момент отказался, заявив, что не хочет играть в чемпионшипе. Прошлым летом африканец перешел в "Лестер" из ЦСКА за 16 миллионов фунтов стерлингов. Всего за английский клуб он провел 26 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.​

Турнирная таблица чемпионшипа здесь

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Очень плохой мальчик

Что у Слуцкого не отнять-он понимает, как использовать негров ,Думбия и Муса не дадут соврать .

21:42

ЗЮК

ПТУшная помойка,у Слуцкого нет Халла.К Слуцкому,а не Слуцкого.

21:37

баламошка

Мусса в Халл, Лёнька в Олимпию.

21:05

Гаттузо Крут!!!!!!#!

а-ха-ха. Внебрачный сынуля еде к своему папашке!

21:03

glass99

Challenger А ЛВС доработает до января ?)__________ да вот, я тоже подумал, что они, скорее всего - разминутся)

21:00

Challenger

А ЛВС доработает до января ?)

21:00