СМИ: Муса может перейти в "Аль-Наср" и стать самым высокооплачиваемым африканским игроком

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, информирует owngoalnigeria.com. В форварде "Лестера" заинтересован клуб "Аль-Наср"​. Сумма трансфера может составить 33 миллиона евро. Условия личного контракта не сообщаются, однако отмечается, что Муса может стать самым высокооплачиваемым африканским футболистом.

Ранее сообщалось, что 25-летнего нападающего может выкупить ЦСКА, который брал его в аренду в прошлом сезоне. Армейцы были впечатлены выступлением Мусы на ЧМ-2018, где он забил два мяча.

Отметим, что в прошлом сезоне в "Лестере" Муса не играл и был переведен в резервную команду, а в ЦСКА провел десять матчей, забив шесть мячей.