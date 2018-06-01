СМИ: Моуринью приехал на матч Австрия – Россия ради Головина

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью намерен приобрести полузащитника ЦСКА Александра Головина, сообщает The Sun.

Ранее сообщалось, что Моуринью интересуется нападающим Марко Арнаутовичем и приехал на товарищеский матч Австрии и России, чтобы посмотреть его в деле. Однако, по информации английского таблоида, истинной целью португальца был 22-летний Головин. Моуринью рассчитывает, что россиянин сможет заменить Хуана Мату, который, скорее всего, покинет манкунианцев этим летом.

Отмечается, что наставник "МЮ" был впечатлен игрой Головина в матчах Лиги чемпионов, кроме того, в его пользу говорят молодой возраст и сравнительно небольшая цена – около 15 миллионов евро.

Головин, Смолов или Арнаутович. Кого бы вы купили на месте Моуринью?