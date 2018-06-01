СМИ: Моуринью приехал на матч Австрия – Россия ради Головина

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью намерен приобрести полузащитника ЦСКА Александра Головина, сообщает The Sun.
Ранее сообщалось, что Моуринью интересуется нападающим Марко Арнаутовичем и приехал на товарищеский матч Австрии и России, чтобы посмотреть его в деле. Однако, по информации английского таблоида, истинной целью португальца был 22-летний Головин. Моуринью рассчитывает, что россиянин сможет заменить Хуана Мату, который, скорее всего, покинет манкунианцев этим летом.
Отмечается, что наставник "МЮ" был впечатлен игрой Головина в матчах Лиги чемпионов, кроме того, в его пользу говорят молодой возраст и сравнительно небольшая цена – около 15 миллионов евро.
Головин, Смолов или Арнаутович. Кого бы вы купили на месте Моуринью?
Нефилим
Еще от него была пара пасов на Смолова, но от того мячи отскакивают как от кирпичной стены,человек вообще не умеет принимать и обрабатывать мяч. Смолов стоял на 11-метровой отметке, а мяч от него отскочил так, что покинул штрафную площадь и практически вернулся к пасующему. на 15 метров отлетел примерно мяч!!!
14:40 1 июня
Нефилим
В команде такого днищенского тренера как Черчесов только Месси не деградирует,и то не факт... Ау, Головин не может в одиночку всех победить, он не Бэтмен. И так по статистике он был лучшим на поле. Плюс отдал убойнейший пас на Смолова, который запорол 100% момент. То есть Головин со своей стороны для гола сделал ВСЁ. PS: Чалов бы забил.
14:38 1 июня
crazysun78
маур просто приехал посмотреть красивый футбол
13:46 1 июня
saber1
И с чего он передумает то, а Тимурчленг?? В МЮ у него будут другие партнеры...
13:45 1 июня
Тимурленг
Ну после матча он точно передумает брать Головкина....
13:36 1 июня
Mark deFossen
За Самедовым он следил и именно его,и еще Комбарова ,он намерен приобрести в МЮ. Комбарова,правда,не увидел и был сильно расстроен,но еще ему приглянулся Габулов. "Дядька в команде" ему тоже нужен.А еще он намерен уйти в отставку и после ЧМ будет рекомендовать на свое место Черчесова.
13:31 1 июня
при счете 0:4 судья сломал игру
пошла новая волна пиарной кампании "надо обязательно продать головина"...когда кони пылили в лч - было нечто, но... продать не удалось...щас началась артподготовка перед чм...в принципе ничего ужасного, пиар как пиар...отъезда из рфпл парень достоин. вопрос - куда в реальном итоге?
13:21 1 июня
shpasic
Бабаев с Гинером взялись за пиар. после ЧМ уже будет не продать никому.
13:08 1 июня
Jean4
Даже если это и так, в чем лично я сомневаюсь. =) Смысл смотреть его в товарняке, когда через две недели будет минимум три игры ЧМ. И там все будет наглядно видно, кто чего стоит.
12:54 1 июня
knecht alex
Аплодирую Муару, он даже Ball boys для своей команды отбирает.
12:51 1 июня
NRG
vassel завидуем конечно,но у нас и самих такие днища есть,на игру которых без слёз не взглянешь.
12:45 1 июня
ЗЮК:
Он наверняка даже не слышал о Головине.
12:13 1 июня
ЗЗ+
Stalex81 С другой стороны, зачем ему смотреть на Арнаутовича, играющего в английской премьер-лиге?// Так когда играет АПЛ, Маур сам занят, только помощники его могут посмотреть. А щас у него отпуск, может и лично.
11:57 1 июня
Stalex81
С другой стороны, зачем ему смотреть на Арнаутовича, играющего в английской премьер-лиге?
11:38 1 июня
Митяй Антибомж
Бугага )) Сказочники. Совсем болельщиков за дураков держат.
11:32 1 июня
wedes
Смотрел Маур на австрийца, т.к. их сборная не едет на ЧМ. Головин слабый игрок, достаточно посмотреть на результаты сборной. Оттого, что тут пишут "давай-давай" он играть как Зидан не будет.
11:19 1 июня
Igrok Igorek
Вот он расстроился!)))
11:15 1 июня
Don
СЭ хватит уже желаемое за действительное выдавать) Он приехал смотреть Арнаутовича, которого МЮ хочет забрать из Вест Хэма! Хватит уже пиарить Головина, с такой игрой за сборную как в матче с Австрией, его даже в фк "Енисей" не возьмут, как впрочем и остальных сборников)
11:02 1 июня
Werdy
И еще Ковальчука в НХЛ он собирался пристроить. :)
11:00 1 июня
BATAMAN
АХАХАХА!!!! 15 миллионов евро за это, маленькая цена? Если бы в зимбабвийских долларах еще бы поверил.
10:58 1 июня
ЗЗ+
Если б из-за Головина, он бы уехал еще в 1 тайме.
10:55 1 июня
Несвин
Да нет, говорят за Самедовым приехал посмотреть. И жутко расстроился, что Кутепова не выпустил джигит!
10:49 1 июня
емен
К Мауру Головину идти не стоит, он ту него начнет деградировать.
10:48 1 июня
Ftor94
Молодец, Саша!!! Главное, не стесняйся брать инициативу в свои руки на ЧМ!!! Постарайся почувствовать себя в сборной как дома так же, как в ЦСКА!!!
10:31 1 июня