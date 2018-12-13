СМИ: Моуринью не отпустит игроков "МЮ" к семьям на Рождество

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью намерен лишить своих футболистов возможности провести вечер Рождества с семьей. Как сообщает The Sun, португалец назначил на вечер 25 декабря тренировку и не планирует отпускать игроков по домам раньше. В предыдущие годы 25 декабря у игроков "МЮ" были только легкие утренние занятия, после чего они отправлялись к семьям праздновать Рождество.

Однако Моуринью недоволен отношением футболистов к работе и намерен наказать их дополнительной тренировкой, как утверждает источник. Отметим, что уже 26 декабря в чемпионате Англии будут сыграны матчи 18-го тура.