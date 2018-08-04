СМИ: Моуринью был взбешен отказом Погба вернуться из отпуска раньше срока

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отказался сокращать свой отпуск по просьбе главного тренера Жозе Моуринью, утверждает Tuttosport. По данным источника, португалец обратился к игрокам, участвовавшим в чемпионате мира, чтобы они пораньше вышли из отпуска, однако Погба ответил отказом. При этом многие другие игроки, включая Ромелу Лукаку, пошли навстречу Моуринью.

Португальца поведение Погба, который устроил вечеринку в Лос-Анджелесе вместо возвращения из отпуска, разозлило. За ситуацией следят другие клубы, включая "Ювентус", на случай, если "МЮ" решит продать француза.