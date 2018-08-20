СМИ: Модель обвиняет игрока английской премьер-лиги в изнасиловании

Один из игроков чемпионата Англии может быть причастен к изнасилованию, сообщают британские СМИ.

По данным Daily Star, модель обвиняет в изнасиловании футболиста, выступающего в премьер-лиге. Имя модели и игрока не указывается, однако известно, что женщина - гражданка Франции, а футболист выступал на ЧМ-2018. Инцидент произошел в Лондоне. Французская модель заявила об этом в полицию.

Сообщается, что она проводила время в ночном клубе и поцеловалась с футболистом. Модель рассказала, что выпила два стакана шампанского и один стакан водки, а затем ей стало плохо. Женщина пришлось вызвать такси, чтобы доставить на съемную квартиру. Очнувшись затем в съемной квартире, она обнаружила, что футболист насилует ее. Она просила его остановиться, но из-за плохого самочувствия не могла сопротивляться.

Указано, что насиловал ее и другой мужчина. По данным издания, это был друг футболиста АПЛ, выступающий за любительский клуб.