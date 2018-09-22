СМИ: Милнер может покинуть "Ливерпуль"

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер может покинуть клуб следующим летом, утверждает Sky Sports. Контракт 32-летнего англичанина с мерсисайдцами истекает в конце этого сезона.

Сообщается, что руководство "красных" не хочет продлевать соглашение с хавбек из-за его возраста. Основным претендентом на игрока является "Лидс".

Милнер выступает за "Ливерпуль" с 2015 года. В текущем сезоне он провел 6 матчей за мерсисайдцев, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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