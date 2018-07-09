СМИ: Медосмотр Ярмоленко в "Вест Хэме" откладывается, клуб согласовывает условия трансфера с "Боруссией"

Медосмотр полузащитника "Боруссии" (Дортмунд) Андрея Ярмоленко в "Вест Хэме", сегодня не состоится, сообщает "Команда №1".

Сообщается, что отсрочка связана с получением футболистом разрешения на работу в Великобритании и согласованием сумму отступных. С первым вопросом проблем быть не должно, а что касается второго - "молотобойцы" готовы отдать за него 22 миллиона евро, а немецкий клуб требует 25 миллионов (оба варианта - с учетом бонусов). Ожидается, что медосмотр пройдет завтра и в итоге трансфер все же состоится.

28-летний хавбек в прошлом сезоне провел 26 матчей за "Боруссию" и забил шесть мячей при шести голевых передачах.