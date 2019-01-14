СМИ: Мартин О'Нил согласился возглавить "Ноттингем Форест", с которым дважды выиграл Кубок чемпионов

Новым главным тренером "Ноттингем Форест" станет Мартин О'Нил, сообщает британское издание The Times.

Также сообщается, что в тренерский штаб О'Нила может войти Рой Кин. Ранее пост главного тренера команды покинул Айтор Каранка.

Последним местом работы 66-летнего специалиста была сборная Ирландии. Также он тренировал "Сандерленд", "Астон Виллу", "Селтик", Лестер" "Норвич", "Уикомб", "Шепшед" и "Грэнтем".

За "Ноттингем Форест" он выступал в качестве игрока и дважды выиграл Кубок европейских чемпионов, а также стал чемпионом Англии, дважды выиграл Кубок лиги и один раз - Суперкубок УЕФА.

Команда занимает девятое место в чемпионшипе - 39 очков в 27 матчах.