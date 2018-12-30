СМИ: Марсьяль пропустил тренировку. Сульшер недоволен поступком игрока

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль пропустил тренировку после поездки на Рождество к семье в Париж, ообщает The Sun. 23-летний французский футболист привел в бешенство главного тренера английской команды Уле Гуннара Сульшера.

Подобная ситуация уже происходила с французом. Минувшим летом он задержался в отпуске во время предсезонной подготовки. Тогда его поведением был очень недоволен экс-наставник клуба Жозе Моуринью.

Контракт Марсьяля с клубом истекает летом 2020 года.

В текущем сезоне 23-летний француз сыграл в 20 матчах за "Манчестер Юнайтед" и забил девять голов.

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