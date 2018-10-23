СМИ: Марсьяль продлит контракт с "МЮ"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль продлит контракт с "красными дьяволами", утверждает Sky Sports. 22-летний француз подпишет новое соглашение, даже если главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью останется у руля команды.

Новый контракт предполагает увеличение зарплаты форварда: она будет составлять от 130 000 до 175 000 фунтов стерлингов в неделю. Текущее соглашение Марсьяля с "МЮ" рассчитано до 2020 года.

В этом сезоне Марсьяль провел 9 матчей за "красных дьяволов" и забил 4 гола.

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