СМИ: "Манчестер Юнайтед" согласовал контракт с Гризманном

"Манчестер Юнайтед" достиг договоренности об условиях контракта с нападающим "Атлетико" Антуаном Гризманном, сообщает The Sun. Зарплата футболиста составит 280 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Между сторонами существует договоренность о том, что переход состоится в том случае, если "МЮ" попадет в Лигу чемпионов.

Отметим, контракт Гризманна с "Атлетико" заканчивается в 2021 году. Англичанам придется выложить 89 миллионов фунтов стерлингов за француза. В этом сезоне нападающий провел 49 матчей, в которых забил 25 мячей и сделал 11 результативных передач.