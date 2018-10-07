СМИ: "Манчестер Юнайтед" попросил Зидана отвергать предложения других клубов

Руководство "Манчестер Юнайтед" попросило бывшего главного тренера "Реала" Зинедина Зидана не принимать предложения от других клубов, если они поступят, сообщает Mirror. Француз является главным кандидатом на замену португальцу Жозе Моуринью.

"Манчестер Юнайтед" в восьми играх чемпионата набрал 13 очков и сейчас занимает 8-е место в таблице. В Лиге чемпионов "красные дьяволы" одержали победу над "Янг Бойз" (3:0), но не смогли обыграть "Валенсию" (0:0). Кроме того, команда вылетела из Кубка лиги, уступив "Дерби Каунти".