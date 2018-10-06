СМИ: "Манчестер Юнайтед" опроверг информацию об увольнении Моуринью

"Манчестер Юнайтед" опроверг информацию о том, что главный тренер команды Жозе Моуринью будет уволен в эти выходные, независимо от результат матча против "Ньюкасла", информирует Sky Sports.

В пятницу появилась информация, что португалец покинет свой пост сразу после матча 8-го тура чемпионата Англии. Как стало известно изданию, в клубе не намерены увольнять Моуринью.

Ранее сообщалось, что отношения между форвардом Алексисом Санчесом и Моуринью накалились до предела. Чилиец провел беседу со своим агентом, как разрешить ситуацию.Санчес не был даже включен в заявку "Манчестер Юнайтед" в прошлые выходные. Напомним, у Санчеса в этом сезоне регулярно возникали конфликтные ситуации с Моуринью.

"Манчестер Юнайтед" в семи играх чемпионата набрал 10 очков и сейчас занимает 10-е место в таблице. В Лиге чемпионов "красные дьяволы" одержали победу над "Янг Бойз" (3:0), но не смогли обыграть "Валенсию" (0:0). Кроме того, команда вылетела из Кубка лиги, уступив "Дерби Каунти".