22:41 | Футбол — Англия

СМИ: "Манчестер Юнайтед" и "Барселона" хотят пригласить Мончи на пост спортивного директора

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"Манчестер Юнайтед" и "Барселона" заинтересованы в услугах спортивного директора "Ромы"  Рамона Мончи. Как утверждает Gazzetta dello Sport, руководство этих клубов хочет пригласить функционера в связи с его успешной работе в "Севилье" и "Роме"

Сообщается, что Мончи не заинтересован в уходе из римского клуба, находясь в хороших отношениях с его президентом Джеймсом Паллоттой

Одной из самых успешных сделок Мончи стала продажа голкипера "Ромы" Алиссона в "Ливерпуль" этим летом. Сумма трансфера бразильского вратаря составила около 65 миллионов фунтов стерлингов.

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