СМИ: "Манчестер Юнайтед" готов заплатить за Бэйла более 85 миллионов фунтов

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить более 85 миллионов фунтов за нападающего "Реала" Гарета Бэйла, информирует The Times. Отмечается, что президент "Королевского клуба" Флорентино Перес хочет омолодить команду, поэтому готов продать кого-то из тройки нападаения: Бэйл, Карим Бензема, Криштиану Роналду.

На данный момент по Бэйлу идут переговоры. Он выступает за мадридский клуб с 2013 года. Ранее также появлялась информация, что руководство "Реала" планирует предложить Бэйлу новый контракт и удержать в команде на ближайшие сезоны. Текущее соглашение 28-летнего валлийца рассчитано до 2022 года.

Его зарплата составляет около 10,5 миллиона фунтов после уплаты налогов. "Манчестер Юнайтед" может предложить игроку зарплату в более 500 000 фунтов в неделю.

Нвапомним, что "Манчестер Юнайтед" хотел подписать Бэйла у "Тоттенхэма" еще в 2013 году, но в итоге игрок перешел в "Реал".