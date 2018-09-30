СМИ: "Манчестер Сити" заплатит за Мбаппе рекордные 224 миллиона евро

"Манчестер Сити" хочет приобрести нападающего "ПСЖ" Кильяна Мбаппе и готов заплатить за француза 200 миллионов фунтов (примерно 224 миллиона евро по нынешнему курсу), информирует Daily Mail. Трансфер может осуществиться уже зимой. В этом случае по сумме он станет рекордным в истории футбола.

На данный момент самым дорогим трасфером является переход нападающего Неймара из "Барселоны" в ПСЖ за 222 миллона евро.

Напомним, что "ПСЖ" в прошлом сезоне взял будущего чемпиона мира в аренду у "Монако" до конца сезона с обязательным правом выкупа за 130 миллионов евро.