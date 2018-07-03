СМИ: Махрез пропустил тренировку "Лестера", чтобы оформить переход в "Манчестер Сити"

Полузащитник "Лестера" Рияд Махрез близок к переходу в "Манчестер Сити", сообщает The Sun. Ему разрешили пропустить тренировку нынешней команды, чтобы заняться переходом.

По имеющейся информации, алжирец не будет участвовать в сегодняшней тренировке команды. Ожидается, что он будет согласовывать условия будущей сделки. Скорее всего, он покинет "Лестер" в нынешнее межсезонье.

27-летний футболист выступает за "Лестер" с 2014 года. В прошлом сезоне он провел 36 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 13 мячей и сделал 12 голевых передач.