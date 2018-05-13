СМИ: Махрез хочет перейти в "Арсенал"

Нападающий "Лестера" Рияд Махрез намерен перейти в "Арсенал" в летнее трансферное окно, сообщает The Sun. По данным издания, алжирец передумал играть за "Манчестер Сити", в который стремился зимой, и хочет жить в Лондоне.

Ранее стало известно, что "горожане" возобновил переговоры по трансферу 27-летнего игрока и собираются купить его за 65 миллионов евро. Напомним, "Манчестер Сити" планировал приобрести Махреза еще зимой, но тогда стороны не сошлись в цене.

В текущем сезоне Махрез провел за "Лестер" 39 матчей во всех турнирах и забил 11 голов.