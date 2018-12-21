СМИ: Лукаку покинул расположение "МЮ"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку пропустит два ближайших матча команды по семейным обстоятельствам, информирует Metro.

Сообщается, что форвард с разрешения руководства на некоторое время покинул расположение клуба из-за утраты в семье. Таким образом, он пропустит два первых матча нового тренера "МЮ" Оле Гуннара Сульшера – с "Кардифф Сити" и "Хаддерсфилдом".

Уточняется, что Лукаку должен вернуться к игре с "Борнмутом" 30-го декабря.

Напомним, что 18 декабря "МЮ" уволил Жозе Моуринью. Исполняющим обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" до конца текущего сезона назначен Уле Гуннар Сульшер.

В текущем сезоне 25-летний футболист провел 22 матча в составе манкунианцев, забил шесть мячей и отдал результативную передачу.

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