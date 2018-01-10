СМИ: Лукаку подаст в суд на владельца "Эвертона"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку обратился к юристу после высказывания владельца "Эвертона" Фархада Мошири о том, что бельгиец принял решение перейти в стан "красных дьяволов" из-за предсказания вуду. В ближайшее время может последовать иск в суд за клевету, сообщает The Sun.

Отмечается, что Лукаку – католик. Напомним, 24-летний форвард перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Эвертона" в июле 2017 года, сумма сделки оценивается в 75 миллионов фунтов стерлингов.