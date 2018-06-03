СМИ: Луис Энрике близок к назначению в "Челси"

Бывший главный тренер "Барселоны" Луис Энрике в скором времени может возглавить "Челси", сообщает каталонское издание Sport. Ранее СМИ утверждали, что фаворитами на пост наставника "синих" являются французские специалисты Лоран Блан и Зинедин Зидан.

Руководство лондонского клуба надеется, что 48-летний испанец вернет команду в Лигу чемпионов. В минувшем сезоне "Челси" занял 5-е место в чемпионате Англии, попав в Лигу Европы.

Луис Энрике возглавлял "Барселону" с 2014 по 2017 год. Под его руководством каталонцы дважды выиграли чемпионат Испании и один раз - Лигу чемпионов.