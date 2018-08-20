СМИ: лондонский "Арсенал" интересуется 18-летним защитником "Уфы"

Защитник "Уфы" Игорь Дивеев может продолжить карьеру в Англии. По данным Daily Mirror, игроком интересуется лондонский "Арсенал". Отмечается, что защитник молодежной сборной России считается одним из наиболее перспективных игроков своего возраста.

18-летний Дивеев не играл за первую команду "Уфы", в этом сезоне он отыграл один матч за "Уфу-2" в группе "Урал-Приволжье" ПФЛ.

Не так давно "Уфа" уже продавала футболиста в английский гранд - в 2016 году хавбек сборной Украины Александр Зинченко перешел в "Манчестер Сити".