СМИ: "Ливерпуль" заменит Салаха Фекиром и Дембеле?

"Ливерпуль" договорился о переходе полузащитника "Лиона" Набиля Фекира и сделал предложение по трансферу нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле, сообщает RMC.

По данным издания, "Ливерпуль" и "Лион" договорились о переходе 24-летнего Фекира за 70 миллионов евро, включая бонусы. Частью соглашения станет 21-летний брат Набиля Ясин, который также играет в "Лионе" на позиции полузащитника и недавно начал тренироваться с основой. Контракт Фекира будет рассчитан на пять лет.

Мерсисайдцы сделали и конкретное предложение "Барселоне" по Усману Дембеле. Как пишет RMC, Юрген Клопп, большой фанат 20-летнего француза, намерен приобрести его так как "предполагает, что летом клуб покинет ключевой игрок атаки". Таким образом, издание намекает, скорее всего, на Мохамеда Салаха, который с большой долей вероятности сменит клубную прописку этим летом. Подробности предложения, которое сделал "Ливерпуль", не уточняются.