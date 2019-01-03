СМИ: "Ливерпуль" планирует предложить Старриджу новый контракт

"Ливерпуль" хочет продлить соглашение с форвардом Дэниэлом Старриджем, информирует Daily Mail.

Действующий контракт 29-летнего нападающего рассчитан до лета 2019 года. Трансферная стоимость игрока по данным transfermarkt оценивается в 15 миллионов евро.

Известно, что интерес к Старриджу проявляют "Севилья", "Валенсия", "Монако", "Милан" и "Интер". "Ливерпуль" хочет предложить форварду новый контракт, чтобы предотвратить его уход в зимнее трансферное окно.

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