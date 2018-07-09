СМИ: "Ливерпуль" хочет приобрести Виду после чемпионата мира

Защитник "Бешикташа" и сборной Хорватии Домагой Вида может стать игроком "Ливерпуля", сообщают турецкие СМИ.

Как информирует Aksam, английский клуб готов отдать за игрока 12 миллионов фунтов после завершения ЧМ-2018. В сборной он играет в паре с защитником "Ливерпуля" Деяном Ловреном в центре обороны. При этом указано, что турецкий клуб не хочет расставаться с игроком, и "красным" будет непросто убедить их на переход.

В прошедшем сезоне 29-летний хорват сначала выступал за киевское "Динамо" (девять матчей и два гола в премьер-лиге), а в январе стал игроком "Бешикташа" (18 матчей и один гол).