СМИ: "Лестер" предложит новые контракты Варди и Магуайру с повышением зарплаты

"Лестер" хочет подписать новые контракты с нападающим Джейми Варди и защитником Харри Магуайром, сообщают британские СМИ. Оба футболиста в случае достижения договоренности получат прибавку к зарплате.

По данным The Sun, защитник будет зарабатывать по новому контракту 80 000 фунтов, а нападающий - 120 000. Интерес к игроку защитной линии сборной Англии проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

25-летний Магуайр в прошлом сезоне провел 44 матча за "Лестер" и забил два мяча при трех голевых передачах. 31-летний Варди в 42 играх забил 23 мяча при одной голевой передаче.