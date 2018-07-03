СМИ: "Лестер" и "Манчестер Сити" договорились о переходе Махреза

"Лестера" и "Манчестер Сити" договорились о трансфере нападающего "лис" Рияда Махреза, сообщает Sky Sports. Сумма сделки составит 60 миллионов фунтов.

По данным издания, клубы согласовали все детали сделки, и на этой неделе 27-летний алжирец пройдет медицинское обследование, после чего будет представлен в качестве игрока "горожан". Напомним, Махрез мог стать игроком "Манчестер Сити" еще в январе, но тогда "Лестер" не устроила сумма трансфера.

Махрез выступает за "Лестер" с 2014 года. В прошедшем сезоне он сыграл в 41 матче во всех турнирах и забил 13 голов.