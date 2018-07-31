СМИ: "Лестер" готов продать Слимани

Руководство "Лестера" готово выставить на трансфер нападающего Ислама Слимани, утверждает Leicester Mercury. 30-летний алжирец за два года не смог закрепиться в составе "лис", вторую половину сезона-2017/18 он провел на правах аренды в "Ньюкасле".

По информации источника, в возвращении Слимани заинтересован "Спортинг", за который форвард выступал с 2013 по 2016 год. Вместе с тем, "львы" не готовы удовлетворить финансовые требования "Лестера" – клуб хочет выручить за игрока 18 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне за "Лестер" и "Ньюкасл" форвард провел в общей сложности 21 матч, забив 5 мячей и сделав 1 голевую передачу.