СМИ: "Лестер" близок к приобретению Перейры

"Лестер" находится на грани подписания защитника "Порту" Рикарду Перейры, сообщает The Telegraph. По данным издания, сумма трансфера составит около 25 миллионов фунтов.

Несмотря на то, что в контракте 24-летнего португальца прописаны отступные в размере 33 миллионов фунтов, англичане надеятся уменьшить цену и приобрести игрока. В Перейре заинтересован главный тренер "Лестера" Клод Пюэль, который работал с ним в "Ницце".

Перейра играет за "Порту" с 2013 года с перерывами на аренду в "Порту-В" и "Ниццу". В прошедшем сезоне защитник провел за "драконов" 27 матчей в чемпионате Португалии и забил 2 гола.