СМИ: Куртуа не сыграет с "Манчестер Юнайтед"

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа не примет участия в матче 33-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед", утверждает бельгийский журналист Кристоф Терье в своем "Твиттере". Он получил травму на тренировке. В текущем сезоне голкипер принял участие в 32 матчах лондонцев из 38, пропустив только по три игры в Кубке Англии и Кубке лиги. В шести играх ворота "Челси" защищал Асмир Бегович.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Челси" состоится сегодня, начало - в 18.00 по московскому времени.

Трансляция матча "МЮ" - "Челси"