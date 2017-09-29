СМИ: Кронке хочет выкупить долю Усманова в "Арсенале"

Американский бизнесмен Стэн Кронке намерен приобрести 30 процентов акций "Арсенала" у россиянина Алишера Усманова, утверждает The Sun. Если сделка состоится, он станет владельцем 97 процентов акций клуба. Ранее в прессе появилась информация, что Усманов хочет купить у Кронке его долю в "Арсенале" за 2,3 миллиарда долларов, но американец ответил отказом.

Усманов приобрел 14,5 процента акций "Арсенала" в 2007 году за 75 миллионов фунтов. Впоследствии он увеличивал свою долю в клубе, доведя ее в феврале этого года до 30 процентов.