СМИ: "Кристал Пэлас" отпустит Заа не менее чем за 40 миллионов фунтов стерлингов

Полузащитник "Кристал Пэлас" Вильфрид Заа может покинуть клуб, если выплатит компенсацию минимум в 40 миллионов фунтов стерлингов, утверждает Times.

Ранее сообщалось, что лондонцы готовы предложить хавбеку новый контракт, по условиям которого он будет зарабатывать 120 тысяч фунтов в неделю. Это сделает 24-летнего ивуарийца самым высокооплачиваемым футболистом клуба.

При этом Заа надеется летом прейти в один из топ-клубов Англии. В текущем сезоне полузащитник провел в составе "орлов" 32 матча во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 9 голевых передач.