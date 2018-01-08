СМИ: Коутинью выплатит "Ливерпулю" более 11 миллионов фунтов за свой переход в "Барселону"

Полузащитник Филиппе Коутинью обязался выплатить "Ливерпулю" часть суммы за свой трансфер в "Барселону", информирует The Times. Источник утверждает, что бразилец заплатит 11,5 миллиона фунтов из общей суммы трансфера.

Отмечается, что хавбек уже выплатил порядка 9 миллионов фунтов. Сумма сделки оценивается в 130 миллионов плюс возможные бонусы.

В составе "Ливерпуля" Коутинью выступал с начала 2013 года. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 голами.