08:51 | Футбол — Англия

СМИ: Коутинью выплатит "Ливерпулю" более 11 миллионов фунтов за свой переход в "Барселону"

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Полузащитник Филиппе Коутинью обязался выплатить "Ливерпулю" часть суммы за свой трансфер в "Барселону", информирует The Times. Источник утверждает, что бразилец заплатит 11,5 миллиона фунтов из общей суммы трансфера.

Отмечается, что хавбек уже выплатил порядка 9 миллионов фунтов. Сумма сделки оценивается в 130 миллионов плюс возможные бонусы.

В составе "Ливерпуля" Коутинью выступал с начала 2013 года. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 голами.

 
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Thergothon

Какая-то мутная схема. Видимо, Барса так фейерплей блюдет. В след. году выпишут ему премию.

11:12