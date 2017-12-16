СМИ: Коутинью сообщил одноклубникам о переходе в "Барселону"

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью во время зимнего трансферного окна перейдет в "Барселону", информирует Sky Sports. По информации издания, бразилец уже сообщил об этом своим одноклубникам.

Ранее сообщалось о том, что английский клуб готов расстаться с 25-летним хавбеком за 140 миллионов евро. Летом каталонцы неоднократно пытались приобрести Коутинью, но мерсисайдцы отклонили их предложения. Сам игрок просил отпустить его в испанский клуб, но также получил отказ.

В этом сезоне полузащитник провел в составе "Ливерпуля" во всех турнирах 16 матчей, забив 9 мячей и отдав 7 результативных передач.