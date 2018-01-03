СМИ: Коутинью пропустит матч Кубка Англии против "Эвертона"

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью не сыграет в матче третьего раунда Кубка Англии против "Эвертона" из-за травмы бедра, сообщает Guardian. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что 25-летний бразилец больше не хочет играть за "красных" и готовится к переходу в "Барселону".

По информации источника, также матч против "Эвертона" может пропустить нападающий команды Мохамед Салах. Египетский форвард мерсисайдцев пропустил игру 22-го тура премьер-лиги против "Бернли" (2:1) из-за повреждения.

Матч "Ливерпуль" - "Эвертон" состоится 5 декабря на "Энфилде". Начало встречи - 22.55 по московскому времени.