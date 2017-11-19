СМИ: Коулмэн провел первую тренировку в "Сандерленде"

Бывший тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн провел первую тренировку "Сандерленда", утверждает Sky Sports. При этом официально не сообщалось о том, что 47-летний валлиец возглавил клуб.

Коулмэн был главным тренером Уэльса с 2012 года по 2017 год. Под его руководством сборная впервые в своей истории пробилась в финальную часть чемпионата Европы и дошла до полуфинала турнира Евро-2016.

Напомним, что "Черные коты" на данный момент занимают последнюю строчку в турнирной таблице чемпионшипа. В активе клуба 11 очков после 17-ти туров.